Jeux d’otages, accords secrets... comment l’Iran se sert du Belge Olivier Vandecasteele

Cela aurait pu être un simple touriste belge en voyage en Iran. Finalement, c’est tombé sur Olivier Vandecasteele. Un travailleur humanitaire qui a été arrêté le 24 février 2022 sans la moindre raison. Avant d’être jugé sans raison et condamné sans raison... à quarante ans de prison, 74 coups de fouet et une amende exorbitante d’un million de dollars. Depuis, il croupit dans sa geôle iranienne alors que les autorités belges, sa famille et ses amis, essaient de l’en extirper.