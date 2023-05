Toujours un trou et pas de terrasse pour Raphaël, le cafetier de Verviers : «Je ne sais plus quoi faire!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Voici trois semaines, Raphaël Wernerus découvrait un immense trou devant son café le Saint-Raph, situé place du Martyr à Verviers. La faute à des travaux d’impétrants qui ont commencé bien plus tôt que prévu alors qu’ils étaient programmés en automne.

De quoi priver le cafetier disonais de sa terrasse alors que les beaux jours reviennent. Des conduites passent à cet endroit et il a fallu creuser un trou plus important que prévu pour connecter le gaz. Et si ces travaux auraient dû durer deux semaines, il y a du retard.