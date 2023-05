Chèques-cadeaux: attention aux suppléments réclamés illégalement!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avec l’inflation, la valeur des chèques-cadeaux augmente. Et certains prestataires en profitent pour réclamer un supplément à leurs bénéficiaires. Une pratique totalement illégale que plusieurs lecteurs nous ont pourtant rapportée...

« Nous avions reçu un bon pour un menu full expérience dans un restaurant étoilé à Bruxelles », témoigne Joanne. « On nous a demandé de payer la différence entre le prix du bon et le prix actuel du menu ! » Un supplément que la jeune femme a déboursé, non sans trouver cela surprenant.

Un tel supplément a également été payé par un couple de Namurois qui voulait réserver une nuit dans un hébergement insolite. « On nous avait offert une nuit et un petit-déjeuner pour deux personnes », explique Vincent. « Le bon datait d’il y a un an. À cette époque, cela coûtait 189 euros. Désormais, le tarif est passé à 202 euros. Nous avons donc déboursé 13 euros pour recevoir ce à quoi nous avions droit initialement. »