Pour certains, le smartphone est devenu une prolongation naturelle de la main. Difficile de s’en passer, même en rue, en marchant, à vélo ou en trottinette. Des situations évidemment dangereuses.

Une nouvelle étude de l’Agence Wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) révèle en effet qu’un Wallon sur deux manipule son téléphone en traversant la rue. « Ces comportements ne sont pas sans risques car ils mobilisent une partie de l’attention, qui n’est alors plus entièrement consacrée à la route. Et en cas d’accident, c’est toujours l’usager vulnérable qui sera le plus impacté », commente l’AWSR, qui mène depuis quelques semaines une campagne de sensibilisation à la distraction au volant et qui veille également à sensibiliser les usagers aux risques de l’utilisation du téléphone à pied, à vélo ou en trottinette.