Résidence secondaire à la mer: la taxe augmente très fortement par endroit !

L'indexation est le motif le plus évident pour justifier la hausse de la taxe sur les résidences secondaires. Mais cette indexation peut être interprétée de manière large. À Nieuport, par exemple, l’augmentation est de 13 %. Les propriétaires d'une résidence secondaire ne paieront donc plus 975 € mais 1.100 € par an. « Cela ne fait pas de nous les plus chers », tempère le bourgmestre Geert Vanden Broucke. « Nous facturons les services d'incendie et de police. Cela fait quelques années que nous n’avions pas adapté le prix. De plus, nous réinvestissons ces recettes supplémentaires dans notre ville et les résidents secondaires en profiteront également. Je suis convaincu que la valeur de leur résidence augmentera plus que de ces 125 € supplémentaires », explique-t-il à nos collègues de Het Laatste Nieuws.