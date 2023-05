Contrat fixe ou variable: c’est le moment de regarder ses factures d’énergie et de comparer!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est plus que jamais le moment de regarder ses factures d’énergie, de comparer les fournisseurs et de revoir son plan tarifaire ou son contrat.

En effet, avec le lancement de nouveaux acteurs sur le marché des contrats fixes, la concurrence fait enfin son effet et tire les prix de tout le marché vers le bas.

Une bonne nouvelle pour les ménages belges.

Comparateur en ligne

Ainsi, si vous êtes en contrat variable, comme la majorité des citoyens qui ont vu leur contrat fixe disparaître au moment de la crise, c’est le moment de vous rendre sur le site du comparateur de la CREG pour vérifier le montant total prévu pour votre contrat.

Pour une famille liégeoise qui consomme 3.500 KwH d’électricité par an et 17.000 kWh par an de gaz, le meilleur acompte proposé chez Mega est aujourd’hui de 246,84 € par mois, pour un total supposé de 2.962,08 € par an. C’est 10 € de moins que lors de notre simulation du mois dernier, soit 120 € d’économies sur l’année.