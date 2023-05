Le beau message d’Oumii Evenepoel à Remco après son départ du Giro: «Garde la tête haute et reste positif pour revenir encore plus fort»

Au lendemain de cette triste annonce, Oumii Evenepoel, l’épouse de Remco, lui a adressé un beau message. « Des mois de préparation, de longs moments loin de la maison… tout cela pour un rêve rose. Tu étais si fort et si proche de ton but, mais le destin en a décidé autrement. Nous avons survécu à pire, nous arriverons à survivre à cela aussi ! Garde la tête haute et reste positif pour revenir plus fort. Ta santé avant tout », peut-on lire sur son compte Instagram ce lundi.