Les Diables rouges de Leicester relégués? Le club anglais n’a plus son sort entre les mains pour le maintien

En pleine bourre après six victoires consécutives, Liverpool faisait figure d’ogre face à Leicester, qui n’a pris que deux points sur les trois dernières rencontres et figurait dans la zone rouge à l’entame de la rencontre. Les Foxes n’ont su résister longtemps puisque les Reds ont puni une approximation défensive de Wout Faes et Salah a trouvé Jones au deuxième poteau pour l’ouverture (33e). Le duo a remis le couvert trois minutes plus tard, Jones concluant cette fois d’un enchaînement imparable (36e).

En deuxième période, Salah a réussi son troisième assist de la soirée en décalant le ballon de la semelle sur coup franc pour Alexander-Arnold qui a logé le ballon dans la lucarne (71e). Faes, Castagne et Tielemans ont disputé toute la rencontre, tandis que Dennis Praet est resté sur le banc.