La chaîne française M6 s’intéresserait au marché publicitaire belge

Jusqu’au rachat de RTL Belgium par le duo Rossel-DPG Media, entériné il y a un peu plus d’un an, pareille opération semblait impossible en raison des liens de cousinage entre les deux chaines et, donc, d’une logique de groupe. Ce lien capitalistique n’existe plus et l’échec, l’été dernier, de son mariage avec TF1 donne plus de marge de manœuvre à M6.

Si la chaîne française veut débarquer en Belgique, elle devra nouer des accords avec les opérateurs télécoms pour distribuer sa chaîne et valoriser ainsi ses écrans publicitaires. À moins de créer sa propre structure, il lui faudra aussi se choisir un partenaire local pour commercialiser ses écrans.