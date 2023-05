Un procureur spécial épingle les faiblesses de l’enquête du FBI sur les soupçons de collusion entre Donald Trump et la Russie

John Durham estime que le FBI s’est appuyé sur « des renseignements bruts qui n’avaient pas été analysés ni corroborés » pour lancer ses investigations et a ensuite manqué « d’objectivité » dans la gestion de ce dossier très politique.

Peu avant la fin de son mandat, son gouvernement avait confié à John Durham la mission d’enquêter sur les origines de cette enquête. Après trois ans d’investigations, il a rendu ses conclusions qui s’étalent sur plus de 300 pages.

« La vitesse et la manière dont le FBI » a décidé d’enquêter sur Donald Trump « contraste avec l’approche adoptée précédemment dans une affaire sur une possible ingérence étrangère dans la campagne » de la candidate démocrate Hillary Clinton, écrit-il, en épinglant aussi « l’attitude cavalière » de certains enquêteurs.

Pour lui, « le FBI et le ministère de la Justice doivent reconnaître qu’un manque de rigueur analytique, des biais de confirmation et une trop grande confiance envers des sources liées à des opposants politiques ont empêché les enquêteurs de considérer des hypothèses alternatives et d’agir avec l’objectivité appropriée ».

A ses yeux, les erreurs auraient pu être évitées si la police fédérale avait respecté « ses propres principes d’objectivité et d’intégrité ».

Toutefois, le procureur spécial ne recommande pas de poursuites ni de réformes spécifiques.

« La réponse n’est pas de créer de nouvelles règles mais de renouveler la fidélité aux anciennes », prône-t-il.

Donald Trump, qui brigue un second mandat en 2024, n’a pas tardé à saluer son travail. « Après des recherches extensives, le procureur spécial John Durham a conclu que le FBI n’aurait jamais dû lancer l’enquête Trump-Russie », a-t-il écrit sur Truth Social. « En d’autres termes, le public américain s’est fait avoir », ajoute-t-il.

M. Trump pourrait utiliser ce rapport comme une preuve de l’existence d’une chasse aux sorcières à son encontre au sommet de la société américaine.

Le ministère de la justice affirme que rien dans le rapport ne prouve que les erreurs étaient délibérées.