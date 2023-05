Grâce à un accord trouvé avec les scénaristes en grève, la cérémonie des Tony Awards aura bel et bien lieu

Parmi les grands candidats aux Tony Awards de cette année figurent la comédie Some Like It Hot (qui raconte l’histoire de deux témoins d’un meurtre commis par la mafia qui rejoignent un orchestre itinérant habillés en femmes), la comédie musicale New York New York (qui raconte l’histoire d’un groupe de musiciens essayant de faire carrière à New York à la fin des années 1940) et Kimberly Akimbo (qui raconte l’histoire d’une adolescente ayant le corps d’une femme de 60 ans à la suite d’une maladie génétique).