Meurtre de Mimi Ullens: une reconstitution aura lieu ce mardi à Ohain

Le secret avait été bien gardé. Une reconstitution du meurtre de la baronne Mimi Ullens aura lieu ce mardi dans le petit village brabançon d’Ohain (commune de Lasne), lieu de résidence du couple formé par le richissime baron Guy Ullens et son épouse Mimi Lechien. Pour rappel, le drame s’est noué le 29 mars dernier, à la sortie de la magnifique propriété occupée par le couple. Ce jour-là, Nicollas Ullens (58 ans), le fils du baron, se rend chez son père et sa belle-mère pour une énième mise au point. Il a appris qu’on allait vendre le superbe domaine d’Ohain. La nouvelle le réjouit d’autant moins qu’il reproche à sa belle-mère, née Mimi Lechien (70 ans), de dilapider la fortune de son père et de privilégier financièrement les enfants qu’elle a eus d’un premier mariage au détriment des quatre enfants du baron Guy Ullens, dont il est le cadet.