Reconstitution du meurtre de la baronne Ullens ce matin: le quartier est bouclé, Nicolas Ullens est sur place!

Pour rappel, le drame s’est noué le 29 mars dernier, à la sortie de la magnifique propriété occupée par le couple. Ce jour-là, Nicollas Ullens (58 ans), le fils du baron, se rend chez son père et sa belle-mère pour une énième mise au point. Il a appris qu’on allait vendre le superbe domaine d’Ohain. La nouvelle le réjouit d’autant moins qu’il reproche à sa belle-mère, née Mimi Lechien (70 ans), de dilapider la fortune de son père et de privilégier financièrement les enfants qu’elle a eus d’un premier mariage au détriment des quatre enfants du baron Guy Ullens, dont il est le cadet.

La discussion tourne mal. Le baron et Mimi demandent à Nicolas de partir car Guy Ullens (88 ans), qui a été victime auparavant d’un accident vasculaire cérébral, a un rendez-vous médical à suivre.

Nicolas s’en va, il quitte la propriété à bord de sa voiture. Le Nieuwsblad révèle que, contrairement à ce que l’on pensait jusqu’ici, ce n’est pas dans la foulée que le drame s’est produit. Nicolas Ullens n’a pas attendu devant le portail juste après son départ l’arrivée de la voiture conduite par Mimi Ullens pour emboutir celle-ci et tirer froidement six balles pour tuer la baronne. Il se serait en effet passé une heure entre son départ et le drame. D’après le Nieuwsblad, les caméras de surveillance auraient filmé des allers et retours « agités » de la voiture de Nicolas Ullens devant et aux abords de la propriété, jusqu’à l’arrivée de la VW Golf conduite par Mimi et où se trouvait son propre père.

Où est allé Nicolas Ullens ? A-t-il été chercher son arme ou l’avait-il dans la voiture comme il semble le prétendre, justifiant sa présence par une nécessité due à son activité professionnelle. La reconstitution de ce mardi matin permettra peut-être d’éclaircir ce mystère. Le tueur devrait être extrait de la prison de Nivelles où il séjourne pour assister au travail des enquêteurs.