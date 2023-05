Macabre découverte dans un appartement: le corps sans vie d'un homme de 53 ans retrouvé

C’est lundi soir que la police gantoise a découvert le corps sans vie d’un homme de 53 ans dans un appartement de la Hulstboomstraat à Gand. Selon le quotidien Het Nieuwsblad, la rue a été fermée à la circulation durant le temps de l’intervention des policiers.

A l’heure actuelle, la cause et les circonstances du décès restent à déterminer et doivent faire l’objet d’une enquête. « La police et le parquet mènent actuellement une enquête », a confirmé la porte-parole de la police, Eva Houpels.