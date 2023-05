À quoi s’attendre avec cette nouvelle émission ?

Pendant près de six mois, nous avons suivi le quotidien d’enfants et d’adolescents confrontés à l’hôpital pour une maladie ou un mal-être. Nous nous sommes rendus à Liège, au MontLégia construit il y a trois ans. La section dédiée aux enfants a été exclusivement pensée pour eux. Une importante réflexion a été opérée pour que leur quotidien soit le plus doux possible. C’est une très jolie émission, remplie de positivité et d’espoir. On ne voulait pas proposer un programme larmoyant. À l’hôpital, il se passe aussi de très belles choses. Pour avoir vécu pendant deux mois avec mon second enfant à l’hôpital, je sais ce que c’est.

Quel parcours vous a particulièrement émue ?

J’ai fait plusieurs magnifiques rencontres. Je pense notamment à Célia, une adolescente victime de harcèlement. Elle a voulu mettre fin à ses jours et a dû être hospitalisée pendant trois semaines afin d’avoir un suivi psychologique au quotidien. Elle était en grande détresse. Aujourd’hui, elle va beaucoup mieux. J’espère que son histoire pourra aider d’autres adolescents dans la même situation. Le parcours de la petite Juliette, un bébé né prématurément, m’a aussi beaucoup émue. J’entretiens un rapport particulier avec ses parents, Aurore et Alex, car j’ai vécu exactement la même histoire qu’eux.