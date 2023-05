Statues dorées, gazon synthétique: le mausolée de Pelé a été inauguré à Santos (photos)

Près de cinq mois après la mort de Pelé, le mausolée de la légende du football brésilien a été inauguré dans la ville portuaire de Santos, où le « Roi » Pelé a joué la plus grande partie de sa carrière en club avant d’évoluer ses quelque temps au New York Cosmos. « Cela a été fait avec beaucoup d’amour par des gens qui l’ont connu et qui ont vécu avec lui. Il a donc l’essence de ce qu’il était », a déclaré le fils de Pelé, Edinho, lors de l’inauguration de la salle dans la tour du cimetière « Memorial Necrópole Ecumênica », comme l’a rapporté le portail d’information brésilien « G1 ». « C’est très noble, très simple et très agréable ».

Pelé est décédé le 29 décembre 2022 d’un cancer à l’âge de 82 ans. Après un deuil national de trois jours et une veillée funèbre de 24 heures dans le stade de son club de longue date, le FC Santos, le triple champion du monde a été enterré le 3 janvier.