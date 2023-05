McBox, premier artiste réunionnais à avoir obtenu un single d’or, met l’amour à l’honneur dans son nouveau projet «3 Vies»

Né à Saint-Pierre à la Réunion, McBox se fait remarquer très tôt à à peine vingt ans, sur le titre « Mauvais garçon » de son ami St-Unit en 2018. Il a aujourd’hui à son actif plus de 15 titres et clips qui totalisent plus de 70 millions de vues Youtube et est surtout le premier artiste réunionnais à avoir un single certifié disque d’or avec « Au revoir ».

Après des feats avec Kalash ou encore Sofiane, et des titres comme « Je t’aime encore » et « Jamais » qui cumulent respectivement 5,4 et 5,1 millions de vues sur YouTube, McBox revient avec un nouveau projet intitulé « 3 Vies ». L’artiste, qui a développé son propre style à base de trap auto-tune, de R&B et d’influences Maloya, y met à l’honneur l’amour, et ce sur toutes ses formes.