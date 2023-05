Caroline en pleurs après un terrible accident mortel sur nos routes: «Cet homme ne rentrera jamais chez lui de ma faute»

Caroline est toujours dans l’incompréhension, perdue face à ce qui s’est passé samedi matin. Ce jour-là, la sexagénaire avait été invitée à rentrer chez elle par l’une de ses collègue de travail. « Je ne me sentais pas bien, elle m’a dit qu’il valait mieux que je rentre me reposer », explique-t-elle au Nieuwsblad. Malheureusement sur le chemin, à Abdjihoeve précisement, le pire se produit : sa voiture quitte sa bande pour se retrouver sur la piste cyclable. La suite est inévitable. de videos « Je me souviens que j'étais sur le chemin du retour et que je me suis réveillée avec du verre sur les genoux. Je suis sortie et j'ai vu ce que j'avais fait », se souvient Caroline péniblement. Devant elle se trouve le corps inanimé d’un cycliste de 52 ans qu’elle venait de percuter frontalement. Grièvement blessée, la victime est finalement décédée lors de son transfert à l’hôpital.

Ce drame de la route, la sexagénaire ne se l’explique toujours. Elle veut comprendre même si elle doit désormais vivre avec cet horrible poids sur la conscience. « Cet homme ne reviendra pas à la maison », déclare-t-elle en pleurs à nos confrères. Elle assure ne pas se souvenir du moment de l’impact. « J'ai consulté un médecin qui va me faire passer un test neurologique et un test cardiaque pour voir ce que j'ai exactement et j'espère qu'il en ressortira quelque chose pour que je sache que je n'ai rien pu faire (...) Est-ce que j'ai perdu connaissance pendant un moment ? »

« Je me poserai cette question toute ma vie » Une lumière qui ne ramènera cependant le quinquagénaire décédé. « Je veux leur dire à quel point je suis désolée », témoigne Caroline envers la famille de la victime. «Bien qu'il s'agisse d'un accident regrettable, je sais déjà que je porterai cela avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Mais cela doit être encore pire pour sa famille. J'en suis la cause. Mon collègue se sent très coupable de m'avoir laissé rentrer chez moi. On se pose beaucoup de questions. Et si je n'étais pas allé travailler ? Rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne voulais pas que tout cela arrive. J'espère que la famille pourra me pardonner, même si je suis conscient que cela ne sera pas possible du jour au lendemain. »