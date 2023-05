Des looks trop différents pour les voitures de police: «Ça ne va pas!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Au début du mois de mai, la zone de police du Condroz (région liégeoise) officialisait l’achat de deux nouveaux combis à l’allure très voyante. Avec leurs autocollants en damiers bleu et jaune fluo, un stripping baptisé « Battenburg », ceux-ci devaient permettre aux policiers locaux d’être visibles à 500 mètres sur les lieux des interventions, de jour comme de nuit.

Un achat qui s’intégrait dans un projet pilote, lancé par la ministre de l’Intérieur Verlinden, qui regroupe une trentaine de zones de police du pays où ce type de véhicules de service va faire son arrivée. On va donc les voir de plus en plus sur nos routes au fil des mois…