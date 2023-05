Hockey: journée «Girls power» à Andenne

En collaboration avec la Fédération de hockey et de la Ville d’Andenne, le club d’Andenne a décidé de mettre le hockey féminin à l’honneur dans ses installations et de lui donner davantage de visibilité. Tout cela en organisant un événement exceptionnel ouvert à toutes les jeunes filles (5-16 ans) de la région. Le club pourra compter sur la présence de la Namuroise Charlotte Englebert, meilleure joueuse belge du moment et stick d’Or 2023, qui viendra partager son expérience au plus haut niveau avec les participantes à cette journée.

Rendez-vous ce mercredi dès 14 heures, sur le terrain de l’Andenne Arena. Info sur www.hockeyandenne.be