«J’ai fait un AVC»: du jamais vu dans «Mariés au premier regard», une candidate doit reporter son mariage, «Je suis dégoûtée, ça me saoule» (vidéo)

Dans sa chambre, Laura explique avoir fait un AVC : « J’ai une artère qui est semi-bouchée. Mon cerveau est en souffrance car il est mal irrigué. Je n’ai pas le droit de relever la tête pour manger, je n’ai pas le droit de me lever. »

Dans sa lettre, Laura annonce qu’elle ne pourra pas se marier à la date prévue. « C’est minimum un mois de repos total. C’est un coup dur. Ça fait des mois et des mois que je me dis que je vais enfin avoir droit au bonheur. C’est pas juste, je suis dégoûtée, ça me saoule, je ne veux pas renoncer », poursuit Laura, très émue.