Jean-Pierre Pécasse, un des fondateurs des Grignoux, est décédé d’une crise cardiaque à l’âge de 73 ans

Dans les années 70, la joyeuse bande avait repris un ancien cinéma de quartier à Droixhe et lancé sa première salle de cinéma d’art et d’essais. Par la suite, ils y ont ajouté le Churchill (rue du Mouton Blanc), le complexe Sauvenière (place Xavier Neujean) et le Caméo à Namur.

« Et c’est lui aussi, alors qu’il n’avait pas d’enfants, qui a lancé les séances de cinéma pour les petits, souligne Stéphane Wintgens, le responsable communication de l’asbl. C’est lui qui leur a fait découvrir « Les trois Brigands » ou le « Bonhomme de neige » par exemple. »

Malheureusement, le 11 mai dernier, Jean-Pierre Pécasse est tombé chez lui. « Il est mort d’une crise cardiaque, est tombé dans le coma et ne s’est jamais réveillé, explique Stéphane Wintgens. Suivant son humour caustique, ses amis ont ajouté qu’il ne sait d’ailleurs toujours pas qu’il est mort… »

Dons d’organes

Il avait pourtant une hygiène de vie irréprochable, lui qui ne fumait pas, ne buvait pas et pratiquait régulièrement de la course à pied. Si on n’a appris son décès que ce lundi, c’est parce qu’il était inscrit comme donneur d’organes et qu’il a ainsi à nouveau aidé les autres.