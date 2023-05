Première encourageante pour les patients âgés souffrant d’anévrisme de la crosse aortique aux Cliniques Saint-Lucde Bruxelles

Situé en amont du cœur et en forme de crochet, la crosse aortique est le point de départ de plusieurs branches, dont les carotides et les artères des bras. Un anévrisme aortique entraine un gonflement du vaisseau sanguin et risque d’entrainer une rupture d’anévrisme.

L’implantation d’une prothèse chirurgicale permet de remplacer la paroi du vaisseau, mais il s’agit généralement d’une opération à cœur qui présente de nombreux risques pour les patients âgés.