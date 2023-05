Mise en vente du château de Jolimont, une propriété d’exception à Watermael-Boitsfort (photos)

Cette partie de la bâtisse compte également trois niveaux supplémentaires, dont de l’ancien espace de nuit et les combles. Un second bâtiment annexe de 260 m² réparti sur cinq niveaux offre un atelier d’artiste ainsi que deux appartements reconnus à l’urbanisme. Enfin, la propriété compte une chapelle de 200 m² sur deux niveaux.

Les affectations possibles

« Ce bien est évidemment classé et il offre une multitude de possibilités de développement et de réaménagement. Ma cliente, la société propriétaire du château, et l’agent immobilier qui se charge de la future vente sont déjà en contact avec les autorités régionales et communales pour déterminer les possibles affectations à y donner. Elles sont nombreuses », nous indique Me Arnaud Carlot, conseil de la venderesse. Les études, les travaux et l’entretien de cette propriété sont en grande partie subsidiables, ce qui en fait un investissement intéressant pour les acquéreurs.