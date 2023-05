Un regard neuf sur Bruxelles au cœur du Reset avec TEDxBrussels

Bruxelles, ma belle... vraiment ? Imaginons un instant un Reset de Bruxelles, autrement dit, un retour aux paramètres d'origine. À quoi ressemblerait la ville de Bruxelles vue sous un nouveau jour ? Comment améliorer l'environnement urbain pour le rendre plus vivable, durable et résilient pour ses résidents et ses visiteurs ? Ce sont les questions que TEDxBrussels propose d’aborder avec les participants de notre évènement Reset qui aura lieu ce 20 mai au Théâtre National Wallonie-Bruxelles.

Pour nourrir la réflexion sur ces thématiques, nos 10 speakers, parmi lesquels Karim Douieb, Karen Pesse, Laurent Hublet, Youssef Swatts, Pauline Dubois, Mous Lamrabat, Kenza Isnasni et Briana Ashley, prendront la parole sur scène. Véritables acteurs du changement à Bruxelles, ils et elles partageront leur vision d’entrepreneurs, militants ou artistes.