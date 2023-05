Le peloton du Giro décimé: neuf coureurs n’ont pas pris le départ de la 10e étape

Victime d’un test positif au Covid, et contrairement à ce que son équipe Intermarché-Circus-Wanty avait annoncé lundi soir, le Norvégien Sven Erik Bystrom abandonne. La formation belge perd aussi l’Estonien Rein Taaramäe, qui est « malade » et souffre « de troubles gastriques », bien qu’il ait été testé négatif au Covid.

Covid, infection pulmonaire, troubles gastriques… Le peloton du Giro a perdu neuf coureurs entre la 9e et la 10e étape. Ce mardi, l’équipe Israël-Premier Tech a annoncé les forfaits de Domenico Pozzovivo ne prendra pas le départ après un test positif au covid. Son équipier Mads Wurtz a été testé négatif, mais « ne se sent pas bien » et n’est pas en mesure de prendre la route.

Oscar Riesebeek n’était pas non plus au départ à Scandiano, souffrant de « fièvre, de toux et de diarrhée », a annoncé son équipe, Alpecin-Deceuninck. Callum Scotson (Jayco-AlUla) a également été testé positif au covid et quitte le Giro.