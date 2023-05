Nouveaux abandons à cause du covid sur le Giro: Domenico Pozzovivo ne prendra pas le départ de la 10e étape, tout comme Sven Erik Bystrom

L’équipe Israël-Premier Tech a annoncé deux abandons ce mardi matin à quelques heures du départ de la 10e étape. Domenico Pozzovivo ne prendra pas le départ après un test positif au covid. Son équipier Mads Wurtz a été testé négatif, mais « ne se sent pas bien » et n’est pas en mesure de prendre la route.

Victime d’un test positif au Covid, et contrairement à ce que son équipe Intermarché-Circus-Wanty avait annoncé lundi soir, le Norvégien Sven Erik Bystrom abandonne également. Son équipe a rappelé que le coureur « avait reçu le feu vert des équipes médicales de l’UCI et de RCS pour continuer l’épreuve en l’absence de symptômes, conformément au protocole UCI. Néanmoins, Byström a commencé à développer des symptômes dans la nuit de lundi à mardi. Par mesure de précaution, et avec la volonté de préserver sa santé, Sven Erik Byström rentrera à son domicile pour se reposer ».