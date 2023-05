«Surprise!»: Kaaris fêtera les 10 ans de son premier album «Or Noir» au Festival Les Ardentes!

Le 12 mai, on apprenait que Kaaris performera « Or Noir » au Festival Yard Land le dimanche 2 juillet à Paris. Mais que les fans belges se rassurent, le rappeur fêtera également les 10 ans de son premier et mythique album en Belgique !

C’est aux Ardentes que l’auteur de « Tchoin » interprétera ses titres les plus classiques. L’annonce a été faite ce mardi via les réseaux sociaux du festival. « SURPRISE ! », écrivent les organisateurs.