Une maison médicale spécialisée dans l’accompagnement des personnes LGBTQIA+ ouvre à Verviers

Parmi les mesures prévues dans le premier plan wallon 2022-2024 à destination des personnes LGBTQIA+ (pour lesbien, gay, bisexuel, transgenre, queer, intersexe, asexuel), qui a vu le jour il y a environ un an, figurent des soins spécifiques, gratuits et anonymes pour les personnes LGBTQIA+ dans les maisons médicales.

« Les Maisons Arc-en-Ciel et les associations LGBTQIA+ sont souvent confrontées à des personnes dépourvues en matière de santé, notamment en termes de santé mentale. Avec ce nouveau partenariat entre maisons médicales et maisons arc-en-ciel, il est aujourd’hui possible de proposer de l’accompagnement, des soins et suivis spécifiques, gratuits et anonymes en Wallonie », précisent les ministres Elio Di Rupo et Christie Morreale.