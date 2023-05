«Certaines personnes de ma famille l’apprennent comme ça»: Angèle revient sur son coming-out volé dans un documentaire sur France 2 (vidéo)

Parmi les invités venus témoigner, on retrouve Laure Murat, Hugo Bardin (Paloma, gagnante de « Drag Race France »), Ouissem Belgacem, Jean-Baptiste Marteau, Gérard Araud, Catherine Lara, mais aussi Angèle.

Ce mardi 16 mai, France 2 propose un documentaire inédit réalisé par Vincent Dedienne et Aurélia Perreau, à découvrir dès 21h10. Notez qu’il est également disponible sur Pickx.be.

Dans un extrait, on peut la voir revenir sur son coming-out volé par Cyril Hanouna dans « Touche pas à mon poste » : « Certaines personnes de ma famille l’apprennent comme ça, des amis aussi, et ma grand-mère, toute sa vie on lui a dit que c’est compliqué… mais c’était quand même dur aussi d’avoir l’impression que je la décevais, moi qui avais toujours voulu être la bonne élève. »