La 27e Foire aux livres du Kiwanis Namur Comté débute ce mercredi

Comme lors des éditions précédentes, plus de 50.000 livres d’occasion, pratiquement tous en excellent état, seront mis en vente à de très bons prix. Ces livres sont regroupés en une quarantaine de rubriques : jeunesse, policiers, philosophie, religion, poésie, théâtre, voyage, cuisine, histoire, sciences, dictionnaires, économie, politique, livres anciens, curiosités…

L’objectif du Kiwanis Namur Comté est de se rendre utile par des actions sociales orientées vers les plus faibles et les plus démunis de la société.