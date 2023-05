Bart se retrouve au cœur d’un gros problème sans le vouloir: «Les gens m’appellent pour savoir où se trouvent les affaires qu’ils ont achetées!»

Tout a débuté par une notification. Une simple notification sur Facebook qui joue désormais un mauvais tour à Bart Vanrusselt. C’était il y a trois semaines et le Belge originaire du Limbourg apprend que son compte « semble avoir été piraté ». Après vérification dans l’assistance du réseau social, rien d’anormal n’est pourtant signalé comme il le confirme à nos confrères du Belang van Limburg. « À première vue, rien n’a changé sur mon profil », explique-t-il.

de videos

Oui mais. Sous les radars, un pirate a bien piraté son compte et s’en sert pour publier des annonces sur Facebook Marketplace, la plateforme de vente de Meta. « Je suis censé vendre une Playstation 5 et un iPhone 12. » Des objets que ne possède évidemment pas l’homme. « Mais apparemment, plusieurs personnes ont déjà payé ! » Et il le sait car ils sont nombreux à l’avoir contacté pour savoir où était la Plastation 5 ou l’iPhone qu’ils avaient payé. « À chaque fois, je dois leur expliquer qu’ils ont été victimes d’une escroquerie et qu’il vaut mieux s’adresser à la police. »