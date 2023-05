Vlan a 50 ans : «Quand un commerçant a quelque chose à raconter, il n’y a pas meilleur endroit»

Vlan a 50 ans et peut-être même un peu plus. En 1962, l’éditeur Roger De Marneffe imprime le Sillon Belge dans son atelier mais le bruit de l’imprimerie dérange son voisin, un échevin d’Etterbeek. Voyant la menace sur son activité, l’éditeur écrit un pamphlet antipolitique intitulé « Et Vlan ». Ce texte, distribué dans toutes les boîtes de la commune, est en quelque sorte le premier VLAN. Quelques années plus tard, le groupe Rossel reprenait la marque pour en faire le journal d’infos locales et d’infos sur les commerçants que vous connaissez. Bernard Marchant, Rossel rachète Vlan en 1970 et va racheter des marques comme la Quinzaine, Jeudi Soir, etc. Ces marques-là, c’est l’histoire locale de la Wallonie.

En fait, on a commencé à Bruxelles où le VLAN était distribué dans toutes les boîtes avec ses petites annonces. Et quand on a vu le résultat et la puissance de VLAN, on a essayé de structurer tout le marché du toutes-boîtes en rachetant ou en faisant des partenariats avec des marques locales fortes.

Le Vlan ressemble à un survivant non ? On dit que le journal papier disparaît et pourtant on trouve encore une version papier dans sa boîte ou dans les centaines de points de distribution du journal.

Sa diffusion est puissante. J’aime bien rappeler qu’en Belgique il n’y a que deux médias millionnaires : Ciné-Télé-Revue et VLAN. Pourquoi ce genre de journal n’existe pas ailleurs à l’étranger ? On trouve du toutes-boîtes mais aucun modèle ne combine comme nous l’info locale, l’info commerciale (où faire de bonnes affaires) et de la petite annonce. Ce trio-là rend Vlan assez unique. On a même tenté un Vlan à Shanghai au milieu des années 2000. C’était vous ? Oui, la particularité du Vlan c’est qu’il touche des petites entreprises. Quand un commerce local veut faire de la pub, il s’adresse au Vlan et ça en Chine ça n’existait pas. Il n’y avait que des grands médias qui appartiennent à l’état alors on a tenté. C’est une petite fierté non ? Oui mais on n’a diffusé qu’une seule fois grâce à la visite du prince Philippe. Quinze jours après on nous retirait notre autorisation mais on l’a fait. Revenons à la Belgique, quel est l’intérêt pour un commerçant d’acheter une pub dans le Vlan alors qu’il y a des grands médias nationaux ? Le Vlan c’est 26 éditions, donc l’intérêt pour le commerçant est économique. Il va directement s’adresser à sa zone de chalandise que ce soit la ville ou l’arrondissement. Il peut choisir. Un petit magasin local vise peut-être une clientèle dans les 2-3 km autour de lui et quand la taille est un peu plus grande on peut aussi viser plus large. Aucun média ne permet ça. A l’heure du digital, ça a du sens de continuer à faire ça dans un journal ? Oui, Vlan c’est un média d’activation en langage technique. Quand le commerçant a quelque chose à raconter, il n’y a pas de solutions aussi performantes que le Vlan. C’est vrai, le digital est très fort mais vous n’allez pas toucher tout le monde. En zone rurale on performe. Et puis je peux vous dire que l’impact d’un message écrit est parfois bien plus fort qu’un surf rapide. Votre regard de patron de presse sur ce Hervien qui écrit souvent au Vlan et qui attend son exemplaire pour s’informer. C’est une claque à Sudinfo et au Soir ça ?