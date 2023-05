Des passages piétons arc-en-ciel à Fleurus et Wanfercée-Baulet, pour lutter contre l’homophobie

Sensible aux discriminations depuis plusieurs années, la Ville de Fleurus arbore déjà les couleurs LGBTQIA+ au moyen de drapeaux placés à différents endroits de l’entité mais le combat pour un monde plus égalitaire ne s’arrête pas là. Par les missions de son Plan de Cohésion Sociale, la Ville de Fleurus se dotera de deux passages piétons arc-en-ciel.

« Nous sommes fiers de matérialiser physiquement et symboliquement l'engagement de la Ville de Fleurus en faveur de la diversité et de l'inclusion. Encore aujourd’hui, il est essentiel de sensibiliser les citoyens à l'importance de l'égalité et de la tolérance. Ces deux premiers passages piétons ne seront pas les seuls. Il y a une réelle volonté de pouvoir en disposer dans chaque commune de l'entité », déclare Melina Cacciatore, échevine en charge de l’Égalité des chances.

Lire aussi «Nos clients n’ont plus de place pour se garer»: les commerçants de la chaussée de Fleurus à Gilly poussent un coup de gueule… et pointent du doigt le garage d’un riverain (vidéos)

Où découvrir ces nouveaux passages piétons ? À Fleurus, chemin de Mons (devant le château de la paix) : lieu hautement fréquenté par les élèves des écoles avoisinantes et très symbolique puisque situé face au Château de la Paix où y sont célébrés de nombreux mariages. Et à Wanfercée-Baulet, rue de la Closière (devant le Sunset) :lieu également hautement fréquenté par les écoliers et leurs parents et situé à proximité des bureaux actuels du PCS. D'autres actions sont prévues dans les jours à venir.