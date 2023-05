Les syndicats mènent une actiondevant les cabinets des ministres Crevits et Vandenbroucke pour réclamer davantage de moyens dans le secteur social

Les syndicats ont ainsi exigé que les cabinets de la ministre flamande du Bien-être Hilde Crevits (CD&V) et du ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) prennent des mesures dans les plus brefs délais.

Les syndicats exigent un soutien urgent au secteur social. Par exemple, une réduction collective du temps de travail pour tous les travailleurs du secteur, un soutien pour les charges physiques et mentales, un travail réalisable et une numérisation efficace de l'administration devraient apporter un soulagement. Selon les syndicats, les conditions de travail dans le secteur ne sont plus viables, il y a une grave pénurie de personnel et trop peu de solutions à court et à long terme sont proposées tant par le gouvernement flamand que par le gouvernement fédéral. Il y a cinq fois plus de postes vacants de travailleurs sociaux aujourd'hui qu'en 2017.