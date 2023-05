Les critiques fusent après l’abandon de Remco Evenepoel: «Il n’avait pas à partir», «C’est un manque de respect pour le Giro»

« C’est une manière élégante de dire que c’est un manque de respect pour le Giro. Il faut plus de respect pour le maillot rose, pour l’organisation et pour tous les supporters qui ont attendu le champion du monde au départ. Tout le monde lui a fait crédit, ils l’ont suivi avec beaucoup d’attention. Ce n’était pas bien de partir comme ça », a déclaré Saronni. « De mon temps, combien de fois avons-nous couru affaiblis, avec diverses infections, et avons-nous tenu bon pour gagner le respect de tous ? S’il était à deux jours de la fin, il aurait tenu. »

« Il s’est retiré avant la bataille »

Même son de cloche du côté de Francesco Moser, qui a également remporté le Giro en 1984. « Evenepoel pouvait attendre, pourquoi partir comme ça ? Le Covid n’est plus ce qu’il était il y a trois ans et d’un jour à l’autre, on est soit positif, soit négatif. Oh, il était en tête, c’était une décision hâtive », a déclaré l’ancienne gloire du cyclisme italien. « Il a dû évaluer les signes aussi : il a été lent dans le contre-la-montre, c’est la preuve. Il s’est retiré avant la bataille, mais elle n’avait pas encore commencé ».