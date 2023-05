E n effet, depuis plus de 50 ans, VLAN connecte ses lecteurs à l’actualité ainsi qu’aux commerces de LEUR région à travers 26 éditions locales. À l’instar de ses 25 éditions cousines, votre édition s’adapte à son époque en faisant évoluer sa distribution, non seulement physiquement dans vos boîtes aux lettres et un réseau de présentoirs partout en Belgique francophone, mais également en version numérique sur vos appareils mobiles ou dans votre boîte mail. Sans parler de notre communauté Facebook à travers notre page que vous êtes toujours plus nombreux à suivre.

À l’occasion du 50e anniversaire de notre VLAN, nous tenons à vous remercier, VOUS, nos lecteurs et clients fidèles !