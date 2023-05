Bientôt des soins gratuits et anonymes pour les personnes LGBTQIA+ dans une maison médicale spécialisée à Mons

La Wallonie combat quotidiennement les discriminations et violences à l’égard des personnes LGBTQIA+. En étroite collaboration avec le secteur associatif, à l’initiative du Ministre-Président wallon, Elio Di Rupo, et de la ministre en charge de la Santé et de l’Égalité des chances, Christie Morreale, le premier plan wallon 2022-2024 à destination des personnes LGBTQIA+ a d’ailleurs vu le jour il y a environ un an. Parmi les mesures au sein de ce dernier, figurent des soins spécifiques, gratuits et anonymes pour les personnes LGBTQIA+ dans les maisons médicales. Aujourd’hui, 5 des 7 maisons médicales spécialisées dans l’accompagnement et le suivi des publics LGBTQIA+ voient le jour en Wallonie. Dans plusieurs maisons médicales comme à Liège, Louvain-la-Neuve ou encore Couillet, un assistant social supplémentaire à mi-temps a donc été engagé. Dans celle de Mons, au Car d’Or (digue des Peupliers 71A à Mons), ça sera le cas prochainement, ajoute le gouvernement wallon.

« Les Maisons Arc-en-Ciel et les associations LGBTQIA+ sont souvent confrontées à des personnes dépourvues en matière de santé, notamment en termes de santé mentale. Avec ce nouveau partenariat entre maisons médicales et maisons arc-en-ciel, il est aujourd’hui possible de proposer de l’accompagnement, des soins et suivis spécifiques, gratuits et anonymes en Wallonie », précisent les ministres.