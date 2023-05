D2 ACFF | Pourquoi Kissima Mara a tenté de se désaffilier de Dison? On fait le point

Le chapitre de la future saison sera par contre bien différent avec la fusion avec le RCS Verviers et la création du Stade Verviétois qui visera les premiers rôles en D2 ACFF. Pour y arriver, quelques très beaux transferts ont déjà été réalisés avec Antoine Deflandre (Waremme), Amaury Fransolet (Warnant), Ercan Ganiji (Warnant), Altin Muharemi (Huy), Ali Yilmaz (Hamoir), Mucahid Ceylan (Hamoir), Randy Giargiana (Wiltz) et Luigi Vaccaro (Wiltz).

Évidemment, personne ne s’y attendait puisque Mara a donné sa parole en vue de la saison prochaine depuis plusieurs mois. « C’est toujours un peu embêtant », avoue le coach Christophe Kinet qui nous dévoile davantage de détails concernant cette histoire. « Il y a beaucoup de personnes et d’agents qui tournent autour des joueurs en leur promettant qu’ils peuvent les emmener plus haut. C’est ce qu’il s’est passé ici. »

Après cet épisode, l’entraîneur et le joueur ont eu une discussion. « Il se sent bien au club et si c’est pour rester à ce niveau, je pense qu’il restera chez nous. Néanmoins, on ne sait jamais ce que les joueurs veulent vraiment et, malheureusement, ils n’ont pas l’expérience de signaler cela au moment des discussions. »

Si le joueur n’a pas été pénalisé pour la fin du championnat, cette histoire n’est toujours pas définitivement terminée. « Dans un premier temps, je compte sur lui pour la saison prochaine. Mais je dois lui téléphoner pour voir ce qu’il en est exactement et s’il a eu des propositions. Pour l’instant, la situation est en stand-by mais je vais lui mettre un ultimatum assez court car on doit pouvoir se retourner assez rapidement. » À suivre donc…

Quid d’Errahmouni ?

Le second dossier qui est toujours en attente est celui d’Iliasse Errahmouni. Arrivé en provenance d’Ajaccio en janvier, cet offensif, qui a connu les centres de formation professionnelle en France, voyait Dison comme une étape pour se relancer.

Iliasse Errahmouni est à Dison depuis janvier. - Pago

« Il a un conseiller que je vais prochainement rencontrer », reprend Christophe Kinet. « J’en ai parlé avec Iliasse et il attend de voir ce qu’il va se passer. Il espère avoir des opportunités de rejouer plus, mais ce n’est pas impossible qu’il poursuive chez nous une saison supplémentaire. »