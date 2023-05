Les origines du VLAN

P our bien comprendre le contexte dans lequel a été créé le VLAN, il faut remonter en 1932. Année lors de laquelle Roger De Marneffe, ingénieur agricole, a l’idée de lancer un magazine mensuel destiné au monde rural. Vous avez une idée du magazine en question ? Et bien oui, « Le Sillon Belge » était né !

Son succès est pratiquement immédiat et repose sur la qualité des informations spécialisées ainsi que sur la modicité du prix de vente. Malheureusement, la vague destructrice de la Deuxième Guerre mondiale noie les espoirs du magazine devenu hebdomadaire. Sa parution est arrêtée en 1941.

Malheureusement, le siège du journal est menacé d’expropriation pour cause de création d’une plaine de jeux. Le Sillon déménage alors vers la rue Baron Dhanis, toujours à Etterbeek. Nous sommes en 1948 et grâce à sa politique d’abonnement à prix modique, le journal voit son nombre d’abonnés croître et ses nombreux concurrents, disparaître l’un après l’autre. En 1951, apparaît le mensuel Landbouwleven, la version néerlandophone du Sillon.

En 1956, les « Imprimeries du Sillon » deviennent les « Imprimeries des Editeurs » et acquièrent une rotative qui sera à l’origine du VLAN…

« Et Vlan ! »

Nous sommes en 1962, l’imprimerie tourne bien et les affaires marchent. Comme souvent dans ce métier, les équipes sont amenées à travailler pendant la nuit. Or, la rotative fait du bruit et le mur mitoyen est partagé par un échevin qui voudrait mettre fin à ce qu’il considère comme des nuisances sonores.

L’échevin use de ses relations et fait intervenir le bourgmestre. Plaintes et descentes de police se succèdent mais Roger De Marneffe ne se laisse pas faire ! Fort du pouvoir de la presse, il rétorque sous la forme d’un pamphlet de quatre pages dans lequel il dénonce les pressions dont il fait l’objet et relate l’histoire à ses lecteurs qui se régalent en suivant les feuilletons de cette mini-saga.

Pas moins de 20.000 exemplaires seront distribués dans les boîtes aux lettres de la commune. Le toutes-boîtes est né ! Et c’est dans un de ces droits de réponse au bourgmestre qu’apparaît l’interjection « Et Vlan ! ».

Le litige s’éteindra lors des élections suivantes et du changement de bourgmestre. Quant au journal, il perdurera sous le nom de VLAN et grandira pour connaître le succès qu’on lui connaît. Nous retiendrons donc le 11 avril 1962 comme date de sortie et donc, de naissance, du VLAN.