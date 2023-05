Une maison médicale spécialisée dans le suivi des LGBTQIA+ à Namur

Cinq des sept maisons médicales spécialisées dans l’accompagnement et le suivi des publics LGBTQIA+ (la Passerelle à Liège; Les Genêts à Couillet; Passerelle santé à Louvain-La-Neuve; Portes Sud à Virton et les Balances à Namur) sont désormais opérationnelles en Wallonie, ont annoncé ce mardi le ministre-président régional, Elio Di Rupo, et la ministre de la Santé, Christie Morreale. Les deux structures restantes (Le Brasero à Verviers et le Car d’Or à Mons) devraient leur emboîter le pas « prochainement ».

Lire aussi les-associations-lgbtqi-manifestent-namur-pour-visibiliser-la-communaute

Grâce au budget dégagé par la Région, un assistant social supplémentaire à mi-temps a été engagé au sein de ces maisons médicales.