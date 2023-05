Le Vlan est né en face du stade d’Etterbeek

D ans les années 1960, Roger de Marneffe y exploite une imprimerie située au 56 de la rue Baron Dhanis (tout près du stade d’Etterbeek). Elle est installée dans les anciens bâtiments de la Société belge des levures. L’imprimerie et ses rotatives tournent bien et publient notamment Le Sillon belge, un magazine agricole destiné au monde rural (qui existe d’ailleurs toujours). L’imprimerie fonctionne de jour, mais aussi parfois de nuit. Ce qui ne plaît guère au voisinage. Par malheur, la maison mitoyenne est occupée par un échevin qui multiplie les plaintes pour nuisances sonores. Les descentes de police se succèdent et Roger de Marneffe décide de contre-attaquer. Dans un pamphlet de 4 pages, qu’il distribue à 20.000 exemplaires dans les boîtes aux lettres de sa commune, il dénonce les pressions dont il fait l’objet de la part des autorités locales. ‘Et VLAN !’ titre-t-il. Votre journal est né ce jour-là. Dans les premières années de son existence, VLAN se consacrera exclusivement à la vie locale etterbeekoise, mais au bout d’une dizaine d’années, il est devenu un gros hebdomadaire distribué dans toute l’agglomération bruxelloise. Aux différentes éditions bruxelloises viendront ensuite s’ajouter de nombreuses autres éditions hebdomadaires dans différentes communes wallonnes.

« Lorsque je suis devenu bourgmestre d’Etterbeek, en 1992, l’imprimerie avait déjà déménagé de la rue Baron Dhanis », se souvient Vincent De Wolf. « Ce bâtiment, qui fait face au stade d’Etterbeek, était initialement installé dans une zone mixte où se côtoyaient industries et habitations. À l’époque, il y restait encore de nombreux terrains à bâtir. Mais progressivement, les immeubles à appartements ont pris le dessus et il est devenu difficile pour les entreprises préexistantes de continuer à y fonctionner sans perturber les riverains. Aujourd’hui, l’ensemble du bâtiment fait l’objet d’un permis d’urbanisme. Ce dernier porte non seulement sur l’ancien bâtiment de la Société belge des levures situé au 56 de la rue Baron Dhanis, mais aussi sur l’immeuble faisant le coin avec la rue Commandant Ponthier. La propriétaire souhaite démolir/bâtir et rénover les lieux pour y établir des logements. »