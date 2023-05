Un SDF de 23 ans arrêté après une tentative de vol dans une buvette à Herstal

Sur le coup de 2 heures du matin, la nuit de lundi à mardi, un homme a été privé de liberté à Herstal à la suite d’une tentative de vol dans une buvette. Le suspect, qui est né en 2000 et qui est sans domicile fixe, a déclenché l’alarme en tentant d’entrer dans le bâtiment. Le propriétaire des lieux a directement été informé de la tentative d’effraction et a pu consulter les images de vidéosurveillance. Il a ensuite donné l’alerte à la police qui a ainsi pu intervenir rapidement sur place et interpeller le suspect.

L’homme qui reste généralement du côté de Robermont est connu de la justice pour des faits de vol et tentative de vol. Il a été privé de liberté et déféré mardi au parquet de Liège.