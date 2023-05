Groupe VLAN: l’unité dans la diversité

L’Aclot/L’Echo des Ruines

Fondé le 26 août 1888 par les imprimeries Havaux de Nivelles et vendu sur la Grand-Place au prix de 5 centimes. Il est alors rédigé en français et en wallon. Il disparaît en 1890 pour réapparaître en 1911 sous le nom de « Le Petit Aclot » et retrouve son nom d’origine en 1946. L’Aclot rejoint le Groupe VLAN en 1986. Aujourd’hui, ne dites plus Aclot mais bien VLAN Brabant wallon. Cette édition couvre une plus grande zone et touche donc, plus de lecteurs !