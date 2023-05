Le château Jolimont mis en vente à Watermael-Boitsfort

Édifié au XVIIIe siècle et transformé au fil des siècles, le château de Jolimont est situé dans un parc de plus d’un hectare en bordure de la Forêt de Soigne. Cette propriété d’environ 1.500 m2 se compose de plusieurs bâtiments répartis sur cinq niveaux. Le premier bâtiment, les « écuries », offre 280 m2 répartis sur deux niveaux, tandis que le corps de logis du château totalisant 750 m2 s’ouvre sur un hall au sol marbré menant aux trois salles de réceptions en enfilades et à huit pièces annexes, dont la cuisine. Cette partie de la bâtisse compte également trois niveaux supplémentaires.

« Ce bien est évidemment classé et il offre une multitude de possibilités de développement et de réaménagement. Ma cliente, la société propriétaire du château, et l’agent immobilier qui se charge de la future vente sont déjà en contact avec les autorités régionales et communales pour déterminer les possibles affectations à y donner. Elles sont nombreuses » indique Me Arnaud Carlot, conseil de la venderesse.