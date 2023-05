Le saviez-vous?

Wu Qiang, président du groupe Shanghai Times, attendait beaucoup du « Vlan » chinois. - R.M. Non, nous ne sommes pas le 1er avril ! En décembre 2006, le VLAN proposait un nouveau produit jusqu’ici inexistant en Chine : un hebdomadaire gratuit d’annonces (immo, auto et de rencontres essentiellement), tiré au départ à 200.000 exemplaires, distribué dans les lieux de grande affluence (mais pas dans les boîtes aux lettres, c’est interdit). Un VLAN en Chine, quoi…

Suite à des soucis logistiques dus à la distance, le produit n’a pas duré mais l’histoire, même courte, fut aussi belle qu’audacieuse !

Vlan se met au turc et à l’arabe

Le 5 décembre 2012, les lecteurs bruxellois du VLAN découvraient pour la première fois, une page avec de l’actualité en arabe ou en turc. L’hebdomadaire entendait refléter la multiculturalité de la capitale en proposant cette page chaque semaine. Bravo !

VLAN+, l’hebdomadaire payant

Devant l’engouement suscité par les petites annonces, VLAN+ est né en 1991. Il s’agissait de l’hebdo payant du samedi à acheter en librairie. Il permettait aux lecteurs de découvrir les petites annonces de toutes les éditions gratuites… 48 heures avant leur sortie !

Les petites annonces et leurs histoires

C’est au XVIIe siècle que la petite annonce fut créée. Théophraste Renaudot, médecin de renom, eut l’autorisation du Cardinal de Richelieu de publier un « inventaire d’adresses et de rencontres ». Il avait pour objectif de mettre en relation vendeurs et acheteurs de biens divers, artisans et clients, employeurs et personnes à la recherche d’un travail. Les « Feuilles du bureau des adresses » étaient distribuées à Paris et en province.