Le festival «Chœurs au cœur de l’Abbaye» revient à Forest pour une cinquième édition

Du kiosque de la Place Saint-Denis aux Jardins de l’Abbaye en passant par l’Église Saint-Denis, les spectateurs auront l’occasion de découvrir des performances envoûtantes, pour le plaisir des petits et grands.

Organisé par MusiqueS à Saint-Denis, le Brass, l’Académie de Forest et la cellule Événements de la commune, ce festival propose une rencontre avec 10 chorales et ensembles vocaux qui puisent leur inspiration dans des répertoires variés.

« Nous sommes ravis de pouvoir accueillir une nouvelle édition du festival de Chorales à l’Abbaye de Forest. Cette organisation en collaboration avec MusiqueS à Saint-Denis, le Brass, l’académie de Forest et la commune, est toujours un magnifique moment de grande qualité musicale et d’échange » déclarent Françoise Père (PS), échevine en charge de l’Académie, et Charles Spapens (PS), échevin de la Culture.