Le projet Pause/Pose s’invite dans les rues de Bruxelles pendant un mois

Derrière le concept

À l’initiative du projet, on retrouve La Concertation Action Culturelle Bruxelloise, le réseau d’associations bruxelloises. Ses membres échangent des pratiques et mènent des actions communes dans le but de renforcer les droits culturels de toutes et tous. Et le Cap (Conseil d’Action et Projets), instance participative de La Concertation composé par un membre de chaque association. Le Cap conçoit et coconstruit des projets bisannuels dans l’espace public qui créent des synergies et cassent les frontières territoriales à Bruxelles.