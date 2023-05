Benny B : «J’étais fou du VLAN!»

« J’avais promis à mes parents de leur offrir une maison avec mes premiers cachets. Et c’est en consultant les annonces du VLAN que j’ai acheté leur maison à Wemmel. C’est aussi grâce au VLAN que j’ai acheté mon premier chien, un rottweiler. Je me suis déplacé à Gouy-lez-Piéton, les piétons, je trouvais ce nom rigolo, où se trouvait un éleveur. J’y suis resté trois heures car il y avait 22 chiots et que je ne parvenais pas à faire un choix. Et finalement, j’ai craqué pour Faros qui était mon confident, mon compagnon de route. J’ai aussi acheté beaucoup de voitures via le VLAN : pour moi, mais aussi pour les revendre car il y avait moyen de faire des affaires incroyables. Il fallait bien lire entre les lignes. Je passais mes soirées à rayer et entourer les différentes annonces. Je prenais mon VLAN partout avec moi, jusqu’aux toilettes. J’y ai aussi mis des annonces. À l’époque, il fallait passer par la réception du VLAN et remplir une grille avec des cases. Au plus de cases remplies, au plus il fallait payer. L’encadré était en option payante. Puis, on a pu passer par les librairies pour placer ses annonces. À un moment, il était même possible d’acheter le VLAN, un jour avant sa distribution dans les boîtes aux lettres. C’était incroyable. J’étais fou du VLAN ! »