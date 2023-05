José Duchant, le roi des pickpockets qui a piégé la rédaction du VLAN

S urnommé le roi des pickpockets, José Duchant a eu l’occasion de montrer ses talents dans plus de 40 pays autour du monde. Ses victimes ont été nombreuses et ont notamment fait partie de la rédaction du VLAN, comme il nous l’explique. « Il est vrai que j’ai un paquet d’histoires avec votre hebdomadaire. Quand j’y pense, une première anecdote me vient tout de suite à l’esprit. Il y a quelques années, j’avais eu l’occasion de recevoir un chouette prix, qui m’avait été remis à la terrasse Martini, qui se situait place Rogier à Bruxelles. Lors de cette cérémonie, j’avais notamment entendu le Ministre Guy Cudell dire à ses collègues et à des journalistes que je lui avais subtilisé ses affaires à plusieurs reprises. Sur ce, le rédacteur en chef du VLAN de l’époque lui avait répondu que même si j’essayais, ça ne marcherait pas avec lui. Évidemment, cette réflexion n’était pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Je lui ai alors demandé l’heure, et lorsqu’il a voulu me la donner, il s’est rendu compte qu’il n’avait pas sa montre et m’a dit qu’il l’avait oublié au bureau. Je lui ai alors dit que j’avais un petit cadeau à lui faire, et je lui ai rendu sa montre. Vous auriez dû voir sa tête, il avait été scotché (rires) ».

« Lui aussi a tiré une drôle de tête »

Après le rédacteur en chef, c’est quelques années plus tard à un journaliste du VLAN que José Duchant a fait la même blague. « J’étais en tournage pour l’émission Zygomaticorama à l’époque, pour laquelle j’ai fait de nombreuses caméras cachées. On filmait une séquence sur la place communale de Molenbeek, où je dévalisais des gens avant de leur rendre leurs affaires évidemment. Ce jour-là, un journaliste du VLAN était présent pour assister au tournage, et quand celui-ci s’est terminé, il est venu me poser quelques questions. Lors de cet entretien, il m’a alors affirmé qu’il était facile pour moi de voler des personnes qui ne me connaissaient pas, mais qu’avec les personnes qui me connaissaient, ça ne marcherait pas. Je lui ai alors demandé s’il était certain de ce qu’il affirmait, et je lui ai rendu ses clés en même temps. Comme son rédacteur en chef à l’époque, il a lui aussi tiré une drôle de tête. », conclut-il.